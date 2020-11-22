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İçişleri Bakanı Süleyman Solu ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Hakkari paslaşması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, "Sayın bakanım Hakkâri her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" yanıtını verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programına katıldı. "Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur" diyen Bakan Soylu, "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak" sözü verdi.

Bakan Soylu daha sonra sosyal medya hesabından, Hakkari Yüksekova'da bulunan Büyükçay deresinin ıslah ve rekreasyonu için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek istedi. Bakan Pakdemirli ise, "Sayın bakanım Hakkâri her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" yanıtını verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından "Hayalim... Yüksekova'dayım. Burada birçok hizmet yapıldı, yapılıyor. İlçenin tam ortasından Büyükçay deresi geçiyor. Sağı solu ıslah ve rekreasyon olursa kadınlar, gençler, çocuklar, herkes, ne güzel gezerler. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye bir abi diyeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli ise, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Sayın bakanım Hakkari her şeyi hak ediyor. Hemen ilgilenelim" ifadesini kullandı.

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