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İstanbul'da köprü altında görünce şok oldu! Hemen polisi aradı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Eyüpsultan Topkapı-Ulubatlı üst geçidi altında bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Eyüpsultan Topkapı-Ulubatlı üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin yanında yer alan tramvay istasyon görevlisi, köprünün altında hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı üst aramasında ise cesedin üstünden kimlik çıkmazken, 50 yaşlarında bir erkek olduğu tespit edildi. Daha sonra polis, çevreyi güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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