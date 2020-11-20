Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20:00'de başlıyor. Birçok vatandaş bugün nereler kapanacak, saat 20.00'de nereler kapanacak araştırması yapıyor. Düğün salonları kapandı mı düğün ve nikahlar nasıl yapılacak son durum ne? İşte yasakların saatleri...

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İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor? AVM'ler, berber, market, kuaför, kafeterya, lokanta, kahvehaneler için yeni dönem başlıyor. İşte yasaklar ve yasak saatleri...

AVM, kuaför ve marketlerin açık olacağı saatler

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeme içme yerlerinin açık olacağı saatler

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şekilde hizmet verecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Dinlenme tesislerindeki restoranlar açık

İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

Sinemalar saat 20:0'den itibaren yıl sonuna kadar kapalı

Saat 20:0'den itibaren sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatılıyor.

Kahvehaneler süresiz kepenk indiriyor

Saat 20:0'den itibaren kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri

Tüm şehirlerde yarından (cumartesi) itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde sadece 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Diğer saatlerde sokağa çıkmaları yasak

20 yaşından küçüklerin sokağa çıkma saatleri

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı vatandaşlar, gün içerisinde sadece 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak.

İş yerleri ile ilişkilerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Yarın saat 20:00'de başlıyor

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilki yarın yani 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutma amacıyla kısıtlama süresinde bazı iş yeri, işletme ve kurumlar açık olacak.

Açık olacak işletme ve kurumlar

Bu kapsamda, ilaç, tıbbi cihaz, maske, dezenfektan üretimi yapan yerler ile kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ve acil çağrı merkezlerinin de aralarında bulunduğu bazı yerler faaliyetlerini sürdürecek.

Buralarda görev alan personel ile bazı istisnai durumları olan kişiler, bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Sokakta sigara içme yasağı sürüyor

Daha önce uygulamaya konulan "vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.

Şehir içi toplu ulaşıma düzenleme

İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

Düğün ve nikahlar nasıl yapılacak?

Nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.