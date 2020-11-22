Bülent Uygun koronavirüsü yendi: Elhamdülillah sağlığıma kavuştum

Koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Bülent Uygun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

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Türk futbolunda derin izler bırakan ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Bülent Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Bülent Uygun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Sevgili dostlarım, Covid-19 testimin negatife dönmesinin mutluluğunu yaşıyorum. 16 günlük yoğun tedavimin ardından sağlığıma elhamdülillah kavuşmuş durumdayım.

''Lütfen sizden ricam Maske Mesafe Hijyen dikkat etmeniz''

Öncelikle çok zor günler geçirdim bu günlere Allah’a şükür ediyorum. Başta futbol oynadığım takımlar ile çalıştığım takımlarımızın taraftarları tarafından duaları bana çok manevi güç verdi Allah hepsinden razı olsun.

Lütfen sizden ricam Maske Mesafe Hijyen dikkat etmeniz.

''Maalesef aileme de bulaştırdım''

Covid 19 sürecinde çok ama çok yoğun ve ağır şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımıza benim iyileşme sürecimde tedavileriyle katkı sağlayan başta doktorum sevgili @yelda çelen @memorial Hastanesi sağlık çalışanlarına da en özel teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Değerli dostlar covid-19 ile tanışma hikayem nasıl geçtiğini fark edemeden maalesef aileme de bulaştırdım.

''Yetkililerin tavsiye ettiği tüm kurallara uyun''

Bu süreçte hasta olmaktan çok aileme bulaştırmanın verdiği endişe ve kaygı vicdan azabı beni hastalıktan daha çok yıprattı. Siz siz olun lütfen mesafe ve sağlık bakanlığımızın önerdiği tedbirleri mutlaka uyun. Sizde bu zorlu geçen süreci yasamamak için lütfen yetkililerin tavsiye ettiği tüm kurallara uyun.



Not: ilk video hoş değil ama özellikle koymak istedim. Bu görüntünün daha agir ve sarsicisini yaşayan insanlar var. Lutfen ama lutfen dikkat edin. Bilmeyerek istemeyerek de olsa bazen sevdiklerinizin de canini yakıyorsunuz.

Sevgi ve sağlıkla kalın Allah’a emanet olun.

TD Bülent Uygun.''