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İstanbul'da genç kız otogarda iğrenç tuzak! 'Polisiz' deyip otele götürüp tecavüz ettiler...

İstanbul’da otogarda sevgilisiyle tartışan genç kadına kendisi polis olarak tanıtıp yardım edebileceğini söyleyen iki şahıs adeta dehşeti yaşattı. Sahte polislere güvenen mağdur kadın, alıkonuldu ve otel odasında cinsel saldırıya maruz kaldı.

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Çirkin olay 8 Eylül günü saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yaşandı. Erkek arkadaşı H.K. ile buluşan 23 yaşındaki B.Y., bir süre sonra erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Daha sonra özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki C.H. ve 21 yaşındaki E.Ç, genç kızın ve erkek arkadaşının yanına geldiler.

İkili kendilerini polis olarak tanıttı, yardımcı olacağını söyleyerek B.Y.'i otogar içerisinde lokantaya götürdüler. Genç kıza mağdur olmaması için otele götüreceklerini söylediler. Erkek arkadaşı H.K.'den ayrılarak E.Ç. ve C.H. ile otele giden genç kadın, kimliğini resepsiyona vererek kayıt yaptırdı. Odaya girer girmez E.Ç., genç kızı tutmaya başlarken C.H. genç kızla zorla birlikte oldu. Sonrasında ise C.H. çaresiz genç kızı tuttu ve E.Ç., zorla birlikte oldu.


Çığlık atamasın diye ağzını kapattılar
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ağzını kapadıkları için çığlık atamayan genç kızın erkek arkadaşı H.K., kız arkadaşının polis merkezine gitmediğini öğrenince şüphelenerek durumu kolluk görevlilerine bildirdi. Otele giden polisler odada B.Y. ve E.Ç.'yi buldular. Genç kız, kurtulduğu içini sevinirken kendisine yaşatılanlar için şikâyetçi oldu.

33 yıl 5 ay hapisleri isteniyor
Yaşadıklarını polislere anlatan mağdur genç kız, şikâyetçi olduktan sonra C.H. ve E.Ç.'nin ifadeleri alındı. İfadelerinde genç kızla para karşılığında ve rızasıyla birlikte oldukları söyleyerek üzerlerine atılı suçlamayı reddettiler. Özel bir ulaşım firmasında çalışan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Savcılık tarafından haklarında yürütülen soruşturma tamamlandı. E.Ç. ve C.H.'nin ' Nitelikli Cinsel Saldırı, Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 33 yıl 5 ay hapisleri isteniyor.

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