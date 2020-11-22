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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili flaş açıklama

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı, 'Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır' açıklaması yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu

- Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

- TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek.

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