Bugün AVM'ler açık mı pazar günü kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri hayat geçti. Bugün akşam 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı başlıyor. Peki bugün AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte 22 Kasım AVM açılış-kapanış saatleri..

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Bugün AVM'ler kaça kadar açık, 23 Kasım pazar günü kaçta kapanıyor? Kuaför ve berber çalışma saatleri de covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlandı. Hafta sonu hayata geçirilecek sokağa çıkma yasakları ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar da belirli saat aralıklarında sokağa çıkabilecekler. Çeşitli eğlence mekanları ve kapalı alanlar da kullanıma geçici süre kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesi haberimizde.

Haftasonu marketler açık mı: Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak.

İlgili genelgede market, berber, kuaför ve AVM'lerin çalışmasına yönelik karar şu şekilde: ''Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. ''