Dolmabahçe'de otomobil otobüsle çarpıştı sürücüyü itfaiye kurtardı

BEŞİKTAŞ Dolmabahçe'de bir otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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Kaza, Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’tan Karaköy istikametine giden Bekir B.’nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil kayarak karşı yönden gelen Özel Halk Otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

''Araç ters döndü kayarak bana vurdu''

Kazaya karışan otobüs şoförü Şakir T. “Ben Taksim yönünden geliyordum. Hızım da 30-40 gibiydi. Karşı yönden gelen otomobil frene mi dokundu, yerde yağ mı vardı bilemiyorum. Araç ters döndü kayarak bana vurdu. Otobüste 15 yolcu vardı. Onlarda yaralı yok ama korktular. Panik yaptılar. Onları başka arabaya bindirdim” dedi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten verilen trafik kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.