BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Abone ol

İstanbul, barajların doluluk oranları bakımından son 10 yılın en kötü yılını geçiriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 26,34 seviyesine kadar indi.

16 Kasım Pazartesi günü yüzde 27,49 olan doluluk oranı yağan yağmurlara rağmen bugün itibarıyla yüzde 26,34 seviyesine indi.

İstanbul’da bulunan önemli barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 32.26
Büyükçekmece: 16.67
Alibeyköy: 28.21
Terkos: 27.41
Elmalı: 25.54
Darlık: 55.69
Istrancılar: 24.90

SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi talimat verip sorunu çözdü
Sokağa çıkma yasağı sona erdi! Dikkat bu akşam 20:0'de tekrar başlayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e demokrasi ve S-400 tepkisi
Ağdam’daki Ermeni barbarlığı gün ağarınca ortaya çıktı
Katilin dedesinden mahkemede iğrenç sözler! 'Eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması'
İstanbul'da kedi kesip yiyen kadın gözaltına alındı! Tuzla'da tüyler ürperten itiraflar
ÖNCEKİ HABERLER
Pfizer aşısını -70 derecede kuru buzla paketlenmiş olarak dağıtacak
Melisa Emirbayer yaşı kaç boyu herkesin dilinde
Son 3 yıl içinde 7 bin 312 yabancı Türkiye vatandaşı oldu
Fenerbahçe'nin gözdesi Kaio Jorge'ye dünya devi kanca attı
Uğur Yılmaz Deniz kimdir aslen nereli ailesi nerede yaşıyor?
Yasak ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasakları
Yorumlar