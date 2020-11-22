Masterchef Uğur diskalifiye mi oldu twitter'da ne yazdı?

TV8'in en çok seyredilen yarışması Masterchef'te adım adım finale yaklaşırken Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklama şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı, yarışmanın favori isimlerinden olan Uğur Yılmaz Deniz'in twitter'da yazdıklarından dolayı diskalifiye edildiği duyurdu. Peki Masterchef Uğur twitter'da ne yazdı?

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Masterchef Türkiye'de büyük final haftasına yavaş yavaş yaklaşırken Acun Ilıcalı'dan gelen son açıklama hem seyirciyi hem de yarışmacıları şok etti. Acun, yaptığı açıklama ile Masterchef'in finale adını yazdırması beklenen yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edildiğini duyurdu.

Bu diskalifiye açıklamasının ardından sosyal medya kaynadı ve herkes Uğur neden Masterchef'ten diskalifiye oldu araştırması yapmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Uğur'un başını twitter hesabında yazdıkları yaktı. Peki Masterchef Uğur twitter'da neler yazdı da diskalifiye oldu?

Masterchef'te hem kişiliği hem de yemekleri ile jüriyi etkileyen Uğur meğer bundan 8 yıl önce yani 18 yaşındayken twitter'da ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler yazmış...

Acun Ilıcalı Fenerbahçe ve Ali Koç'a küfür eden Uğur Yılmaz Deniz'i MasterChef'ten kovdu açıklamayı Twitter'dan yaptı:

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

Bu haftanın ilk eleme adayı da Uğur olmuştu. Bu durum da iddiaları güçlendiren sebeplerden biri olmuştu.

İşte Uğur'un başını yakan tweetlerinden bazıları...

Peki yarışmanın favori isimlerinden olan 26 yaşındaki Uğur kimdir, nereli, nerede yaşıyor birlikte tanıyalım...

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır.

Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.

Masterchef Uğur'un paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler yarışmadan kovulmasını haklı bulurken bazıları da bu karara tepki gösterdi.