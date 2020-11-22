BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı dikkat çeken Türkiye açıklaması

SUUDİ ARABİSTAN Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını belirtti.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok" dedi. 

"Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz"

Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı. 

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.  

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da kedi kesip yiyen kadın gözaltına alındı! Tuzla'da tüyler ürperten itiraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde aşı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Bülent Arınç ve Çakıcı açıklaması!
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi çıktı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Kasım 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermeni derneğine destek ziyareti
Ronaldo 2 gol attı Merih Demiral'dan bir asist
Batuhan Karadeniz'den survivor'a katılacak mısın? sorusuna dikkat çeken yanıt
Koronavirüs artık meslek hastalığı sayılacak! Tüm partilerin ortak kararı
Ağdam’daki Ermeni barbarlığı gün ağarınca ortaya çıktı
Ayak bileği neden şişer hastalık habercisi midir?
Yorumlar