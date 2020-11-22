Ümraniye'de 4 katlı binada yangın: 8 kişi yaralandı

İSTANBUL Ümraniye'de yaşanan yangın korkuttu. 4 katlı binadan yükselen dumanlarda yabancı uyruklu 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Yangın, akşam saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi Ulukent Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında bulunan ve yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan yabancı uyruklu 8 kişiyi kurtardı.

Yangın esnasında dumandan etkilenenler olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında ise evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.