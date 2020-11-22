Hatay'da karı koca trafik kazasında öldü geriye kalan fotoğraflar kahretti
HATAY'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin hali korkunçtu. Kaza yerinde genç çifti kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Acı olayda çiftten geriye kalan fotoğraflar kahretti.
Kaza, akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre Arsuz istikametinden İskenderun'a giden Yusuf Yürek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralıydılar: Kazada yaralanan Yusuf Yürek ve eşi Selen Yürek ile diğer otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Trafik akışının durduğu yolda vatandaşlar yaralıları araçtan çıkartmak için zamanla yarıştı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.