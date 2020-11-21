Beşiktaş-Medipol Başakşehir Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 9. haftasının sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i Atiba, Larin ve Aboubakar'ın golleriyle 3-2 yendi. Başakşehir'in 2 golü ise Gulbrandsen'den geldi.

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Süper Lig'in 9. haftasındaki dev maçta Beşiktaş evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş iyi bir oyun sonucunda 3-2'lik skorla kazandı.

Başakşehir 10 kişi farkı 1'e indirdi

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Atiba, 45+1. dakikada Larin ve 72. dakikada penaltıdan Aboubakar ile geldi. Başakşehir'in golleriniı ise 81. ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen kaydetti.



Başakşehir'de Mehmet Topal, 72. dakikadaki penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gördü ve Başakşehir kalan süreyi 10 kişi tamamladı.

Ligde son durum

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Beşiktaş, 1 maçı eksik konumda puanını 13 yaptı ve lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde yer aldı. Öte yandan Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ettiği son 9 lig maçında yenilmedi. [3 galibiyet, 6 beraberlik.] 4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Başakşehir de 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile dev derbide karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI: Beşiktaş 3-2 Medipol Başakşehir

Maç sonucu: Beşiktaş 3-2 Başakşehir

90+4' Gol... Beşiktaş 3-2 Başakşehir (Gulbrandsen)

89' Maçın sonuna en az beş dakika uzatma ilave edildi.

81' Gol... Beşiktaş 3-1 Başakşehir (Gulbrandsen)

76' Başakşehir'de Rafael, Francisco Montero'yu ittiği için sarı kart gördü.

3' Gol... Beşiktaş 3-0 Başakşehir (Aboubakar)

70' Beşiktaş penaltı kullanacak. Top Aboubakar'ın elinde.

70' Mehmet Topal ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

65' Ceza sahanın solundan son çizgiye inen Chadli'nin içeri çevirdiği topa Giuliano kafayı vurdu, top direkten döndü.

62' VAR uyarısıyla penaltı iptal edildi. Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

62' Rafael yerde kaldı. Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR pozisyonu inceliyor.

58' İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Montero uzaklaştırdı.

49' Başakşehir'de Rafael'in ceza sahasının sağından içeri gönderdiği top kaleci Utku'nun kucağında kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İL YARI BİTTİ!

45+1' Gol... Beşiktaş 2-0 Başakşehir (Larin)

44' Gol... Beşiktaş 1-0 Başakşehir (Atiba)

40' Başakşehir'de Bolingoli Mbombo, Rachid Ghezzal'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

38' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşu kaleci Utku'nun kucağında kaldı.

29' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

25' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

14' Kullanılan köşe vuruşunun ardından Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

8' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.

5' Aboubakar'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku; Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba