İzmir'de koronavirüs kısıtlamasına dakikalar kala otomobil çarpmasıyla öldü

İZMİR'de üzerinden kimlik çıkmayan şahıs kısıtlamaya dakikalar kala otomobilin çarpması sonucu öldü. Araç sürücüsü ise talihsiz adamı ölüme terk etmesinin ardından karakola gidip teslim oldu.

Abone ol

Kaza, 19.50 sıralarında Aydın Mahallesi Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. Gaziemir'den Konak istikametine seyir halinde olan M.Ş. yönetimindeki 35 JEY 96 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz yaya metrelerce sürüklenirken, kazaya karışan M.Ş. otomobili ile hızla olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarptığı yayanın öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 30 yaşlarındaki kişinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, olay yeri inceleme ekipleri cenazenin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Kazada yaşamını yitiren talihsiz yayanın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önce kaçtı sonra teslim oldu

Bu arada kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.Ş.'nin bir süre sonra Konak ilçesine bağlı Şehit Metin Davaslıoğlu Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.