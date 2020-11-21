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Adana'da kısıtlamalarda polis denetimine takılan kadın sürücü: Haberim yok

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da koronavirüs kısıtlamasına yönelik denetimlerde polisin durdurduğu kadın sürücü, 'kısıtlamadan haberim yok' dedi...

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İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan bugün saat 20.00'den yarın 10.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında yasağa uymayan vatandaşlar için kontrol noktası kurdu. Tek tek durdurulan otomobillerde ekipler evrak incelemesi yaptı. 

Merkez Seyhan ilçesinde uygulama sırasında durdurulan bir kadın, 'Sokağa çıkma kısıtlamasından haberim yok' diyerek yeni öğrendiğini söyledi.

Otomobilinden indirilen kadına, kurallar gereğince cezai işlem uygulandı.

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