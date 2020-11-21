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Aksaray'da uyuşturucu satıcılarının yakınlarından gazetecilere çirkin saldırı!

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. O esnada şüphelilerin 2 kadın yakını, görüntü almak isteyen kadın muhabiri darp etti. Saldırganlardan birinin sorduğu 'terörist mi yakaladın?' sorusu pes dedirtti.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray merkez bağlı Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirledikleri Ö.O. (23) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüpheli Ö.O.'yu köye getirdiği uyuşturucu maddelerini A.T.'ye (22) satmak isterken suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alırken, jandarmaya direnen şüphelilerden birinin yakını N.O.'da (33) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli Ö.O.'nun evinde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından şüphelilerden A.T., serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı Ö.O. ve jandarmaya mukavemet eden N.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları Ceylan B. (24), Gülnaz Y. (31) ve Ramazan A. (24) görüntü almak isteyen muhabirlere saldırdı. Sözlü ve fiziki saldırılarının ardından Gülnaz Y. ve Ceylan B., daha sonra kadın muhabirin saçlarını çekerek darp etti.

Şikayetçi oldular

Ramazan A., görüntü çeken bir kameramanın da arkasından saldırdı. Yaşanan arbede yine orada bulunan gazeteciler tarafından görüntülendi. Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından muhabirler kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırgan Gülnaz Y. Ceylan B. ve Ramazan A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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