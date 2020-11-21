Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay! Taraftar oynanan oyuna kucak açtı
Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında golleri arka arkaya sıraladı. 5-1'lik biten maç sosyal medyada olay oldu, oynanan oyun mutlu etti. Mert Hakan'ın 'Ronaldo' sevinci ve iyi oyun taraftarın gündemindeydi.
Milli maç arasının ardından Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftası Gençlerbirliği-Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayla devam etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 16:00’da başladı. Maça start veren düdüğü Halil Umut Meler çaldı. Karşılaşmaya Mert Hakan'ın golü ve oynanan oyun damga vurdu.
Mücadelede gol perdesini açan isim, 14'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş oldu. Mert Hakan Yandaş, ceza sahasının dışından sol ayağıyla gerçekleştirdiği harika bir şut kaleci Nordfeldt'i avladı. Sonrasında goller yağmur gibi geldi.
Fenerbahçe'nin maçta ilk şutu gol olurken takımın bu sezon ceza sahası dışından attığı ilk golü Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Ronaldo misali: Milli oyuncunun attığı golün ardından yaptığı sevinç de olay oldu. Mert Hakan Yandaş müthiş golün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş 'Ben buradayım' temalı gol sevincini yaptı.