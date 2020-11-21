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Kadıköy'de akılalmaz trafik kazası: Demir parmaklıklarda asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'de meydana gelen kaza inanılmazdı. Refüje çarpıp savrulan araç korkuluklarda asılı kaldı. Otomobilin hurdaya döndüğü olayda neyse ki korkulan olmadı. Sürücü yaralı kurtuldu.

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Kaza saat 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. 34 VJ5228 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Türerdem  direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra  demir parmaklıklarda asılı kaldı. Kazayı gören çevredekiler hemen sürücünün yardımına koşarak yaralı sürücüyü otomobilden dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yaralı sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bir görgü tanığı "Araçtan karşıdan gelerek refüje çarptıktan sonra burada asılı kaldı. Araçta bir kişi vardı." diye konuştu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.

Ekiplerin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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