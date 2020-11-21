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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe

 Galatasaray’ın başkan adayı-divan üyesi Metin Öztürk ve 13 üye divan kuruluna gönderdiği dilekçeyle, yönetimden başkan adayı olanlara seçim öncesinde vadesi geçmiş borçlar ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar vadesi gelecek bütün ödemelerin dökümünün verilmesini talep etti. 

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 Galatasaray’ın başkan adayı-divan üyesi Metin Öztürk ve 13 üye divan kuruluna dilekçe gönderdi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu "Pazartesi, divan olarak bu talebi yönetime ileteceğiz" dedi. O dilekçede şu ifadelere yer verildi:

  "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na, Tüzüğümüzün 27. maddesine uygun olarak, ilan edilmiş olan 19-26 Aralık 2020 tarihli seçimde, tüzüğümüzün 61. maddesine uygun olarak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkanlığı için aday olanlara, seçim öncesinde verilmek üzere; Şu anki mevcut yönetimden kulüp ve bağlı şirketlerinin ayrı ayrı, vadesi geçmiş borçlar ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar vadesi gelecek bütün ödemelerin (Özellikle günü geçmiş banka kredileri ve günü geçmiş futbolcu ödemeleri, çek veya senet olarak verilenler dahil) dökümünü divanınızda saklı kalmak kaydı ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu'ndan talep edilmesini arz ederiz."

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