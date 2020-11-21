Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

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Süper Lig'in 9. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

4. dakikada Sabo’nun hatasında topu kapan Kone, ceza sahası önündeki Robin Yalçın’ı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahası dışındaki Jimmy Durmaz’a yerden çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

23. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano iyi yer tutarak gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanattan bindiren Lucas Biglia, ceza sahası önündeki Sabo’yu gördü. Sabo, gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlar az farkla dışarı gitti.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gradel ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve kale sahasına yerden sert ortaladı. Bu noktada bulunan Lichaj ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

51. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında topla buluşan Biglia'nın ceza sahası önünde düzeltip sert vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

52. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde topu alan Ndao ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Fatih’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54. dakikada Balkovec’in pasında topla buluşan Aatif ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

63. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanatta Jimmy Durmaz’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ortasında Mevlüt uçarak kafayı vurdu ancak yandan dışarı attı.

73. dakikada Yasin’in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Gradel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

76. dakikada Lichaj’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sabo röveşata bir vuruş yaptı ancak kaleci Samassa bu pozisyonda iyi yer tutarak gole engel oldu.

86. dakikada Mevlüt’ün düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Sabo geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Samassa’dan döndü, Sabo önüne düşen topu bu kez filelere yolladı. 1-1

88. dakikada Ndao’nun ceza sahası içine ortaladı topta Mevlüt iyi bir dönüş yaparak 2 rakibini ekarte edip şutunu attı ancak Samassa topu uzaklaştırdı. Dönen topa Alparslan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stad: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec (Dk. 76 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Chahechouhe (Dk. 75 Zeki Yıldırım), Sabo, Sobiech (Dk. 58 Mevlüt Erdinç)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 87 Hakan Arslan), Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Kone (Dk. 90+3 Ninga)

Goller: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 86 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia, Dk 78. Ndao, Dk. 90 +2 Koray Altınay, 90+6 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara, Dk. 82 Cofie, Dk. 84 Samassa (Demir Grup Sivasspor)