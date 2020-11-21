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Gaziantep'te vahşet! Arkadaşını öldürüp üzerini betonla kapattı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, 3 aydır kayıp olarak aranan Mehmet Yalnızoğlu'nu öldüren Eyüp Sarmaşık ile ona yardım eden Ali Eker tutuklandı. Sarmaşık ifadesinde, “Yeni aldığım tüfeği gösterirken vuruldu. Ne yapacağımı bilemeyince toprağa gömüp, üzerini beton ile kapattım” dedi.

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Nizip'te yaşayan ve çeşitli suçlardan defalarca cezaevine giren ve son olarak nisan ayında tahliye olan Mehmet Yalnızoğlu'ndan 3 aydır haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalnızoğlu'nun yakın arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Polis ekipleri bu süreçte Yalnızoğlu'nun yakın arkadaşı olan ve birçok suç kaydı bulunan Eyüp Sarmaşık'ın da bilgisine başvurdu. Sarmaşık, polis ekiplerine arkadaşı olan Yalnızoğlu'nu aylardır görmediğini ve nerede olabileceğini bilmediğini söyledi. Polis ekipleri araştırmasını sürdürürken, bu kez Ali Eker'in ifadesine başvurdu. Çelişkili bilgiler vermesinden şüphelenilen Ali Eker, bunun üzerine polis tarafından sorguya alındı. Sorgulamasında kayıp olarak aranan Yalnızoğlu'nun Eyüp Sarmaşık tarafından öldürüldüğünü söyleyen Eker, kendisinin ise avluya gömülerek üzerine beton dökülmesine yardım ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Eyüp Sarmaşık ise kazayla arkadaşını öldürdüğünü öne sürdü.

‘Dikkat çekmemesi için üzerini betonla kapattım’

Yalnızoğlu ile eski arkadaş olduklarını ve Şahinbey Mahallesi’ndeki evinde birlikte alkol aldıklarını ifade eden Sarmaşık, "Alkol aldığımız sırada yeni aldığım tüfeğimi gösteriyordum. Bu sırada tüfek ateş aldı ve Mehmet vuruldu. Kontrol ettiğimde ölmüştü. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra arkadaşımı arayarak onun yardımıyla toprağa gömdük, sonra da dikkat çekmemesi için üzerini beton ile kapattım. Her şey kazayla oldu, pişmanım" dedi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Eyüp Sarmaşık ve Ali Eker, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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