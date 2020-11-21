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Valilik duyurdu! Çorum'da evlerde etkinliklere yasak

Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken pek çok şehirde art arda yeni tedbir kararları alınıyor. Bu kapsamda Çorum'da evlerdeki etkinlikler yasaklandı.

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 ÇORUM’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu altın günleri ile misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına ve taziye ziyaretlerine yasak getirildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımında son dönemlerde artış olduğu bildirildi. Bu kapsamda yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiğine yer verilen açıklamada, "Sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ilimiz genelinde; ikametlerde toplu olarak altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına, taziye gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonları 23.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetinin ikinci bir talimata kadar iptal edilmesine, ilimizde faaliyet gösteren ticari taksilere şoför bölümü ile yolcu bölümü arasına paravan konulmasına karar verilmiştir” denildi.

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