Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş ve üstüne uyarı: Çok dikkat edin

Koronavirüs ile mücadelede kapsamında bazı kısıtlamalar 20.00 itibari ile hayata geçti. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda bazı iş yerleri kapandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkacak 65 yaş ve üstünü uyardı. Bakan Koca, "Kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimiz; 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi" ifadelerini kullandı.