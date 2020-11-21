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Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını duyurdu.

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Bakan Soylu paylaşımında "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor. İki aile daha katıldı. İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla" ifadelerini kullandı.

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