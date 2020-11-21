Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını duyurdu.Abone ol
Bakan Soylu paylaşımında "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor. İki aile daha katıldı. İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır anneleri her gün büyüyor— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 20, 2020
İki aile daha katıldı...
İnançlılar,
Cesurlar,
176 oldular...
Mücadelelerine saygı ve şükranla