Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı Bakan Soylu duyurdu

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Pfizer ve BioNTec, Covid-19 aşısı için FDA’ya resmi başvuru yaptı

İzmir'de maskesiz gezen iki kadın polisle tartıştı benim canımı sıkmasınlar polismiş ne bunlar ya