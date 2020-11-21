Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda da Ülkücüleri yasaklıyor!

HOLLANDA’da hükümet ortağı üç parti ile muhalefetteki Sosyalist Parti, ülkücülerin faaliyetlerinin yasaklanması için önerge verdi. Önerge, Temsilciler Meclisi'nde 147 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Söz konusu önergenin bir kez daha oylanacağı bildirildi.

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Fransa ve Almanya'nın ardından Hollanda da ülkücülerin faaliyetlerini yasaklamaya istekli.

Hollanda’da hükümet ortağı üç parti ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) tarafından ortaklaşa verilen önerge, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 147 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Önerge, hükümet tarafından incelendikten sonra bir kez daha oylanacak.

Ortak onay

BBC'nin haberine göre,Avrupa'da ülkücülerin faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik hamleler Fransa ve Almanya'dan sonra Hollanda'da da parlamento gündemine geldi. Ülkücü Hareket'in faaliyetlerinin Avrupa Birliği (AB) çapında yasaklanmasını ve yaptırımlar listesine alınmasını içeren önerge, 150 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 147 milletvekilinin oyunu aldı. Önergeye sadece Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK (Düşün) Partisi destek vermedi.

Ciddi gerilime neden oluyor

Önergede, Bozkurtlar'ın aşırı sağcı ve milliyetçi bir hareket olduğu belirtilerek, "Hollanda toplumunda ciddi gerilime neden olduğu ve nüfus gruplarını birbirine düşürdüğü" savunuldu.

Bu nedenle, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanması ve Avrupa yaptırım listesine alınmasının mümkün olup olmadığının araştırılması istendi.

Hollanda Temsilciler Meclisi'nin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen öneri, ilk önce Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı tarafından incelenecek. Daha sonra, Hollanda Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yeniden oylanacak.