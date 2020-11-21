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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan kralı Selman ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı.

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