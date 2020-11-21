BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,75
HABER /  GÜNCEL

Yasak ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasakları

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle hükümet hafta sonları için aldığı sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor. Buna göre sokağa çıkma yasağı yarın akşam saat 20.00'da başlayacak ve pazar günü saat 10.00'da sona erecek.

Abone ol

Yeni koranavirüs tedbirleri bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Peki sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayacak ve bu süre içerisinde hangi işletmeler kapalı olacak.

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 20:00 itibariyle başladı. 20 yaş altı gençler, dün itibariyle sadece genelgede belirtilen saatlerde sokağa çıkabilecek.

Kafe ve restoranlar için getirilen kısıtlama da yine 20:00 itibariyle başlayan yasaklar arasında yer alıyor. Restoranlar, bu saatten itibaren paket servis ile hizmet verecek. Lokantalar, kafe ve pastaneler de artık pakete servise döndü.

AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Sinemalar yıl sonuna kadar, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kapalı olacak

Sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ise bugün akşam saat 20:00'dan itibaren başlıyor. 81 ilde uygulanacak yasaklar kapsamında özel izinlerin dışında kimse sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkma yasağı ise pazar günü saat 10.00'da sona erecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de dünyanın ilk anti bakteriyel telefonu piyasaya çıkacak
Tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul'da hafta yeni bir rekorla kapandı
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te el bombalı saldırgan finans kurumundakileri rehin aldı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a savaşmaya giden Fransızlar için suç duyurusu
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı
İngiliz ekonomist Jim O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır
ÖNCEKİ HABERLER
Atılım Üniversitesi'ne yüz yüze eğitim tepkisi
Başkan Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü
İkna çalışması sonucu 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
Koronavirüs olanların 6 ay boyunca tekrar yakalanma olasılıkları çok düşük çıktı
BAE'den darbeci Hafter'e yeni savunma sistemi desteği
Silivri'de sahte içki operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
Yorumlar