Yasak ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasakları

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle hükümet hafta sonları için aldığı sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor. Buna göre sokağa çıkma yasağı yarın akşam saat 20.00'da başlayacak ve pazar günü saat 10.00'da sona erecek.

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Yeni koranavirüs tedbirleri bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Peki sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayacak ve bu süre içerisinde hangi işletmeler kapalı olacak.

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 20:00 itibariyle başladı. 20 yaş altı gençler, dün itibariyle sadece genelgede belirtilen saatlerde sokağa çıkabilecek.

Kafe ve restoranlar için getirilen kısıtlama da yine 20:00 itibariyle başlayan yasaklar arasında yer alıyor. Restoranlar, bu saatten itibaren paket servis ile hizmet verecek. Lokantalar, kafe ve pastaneler de artık pakete servise döndü.

AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Sinemalar yıl sonuna kadar, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kapalı olacak

Sokağa çıkma yasağı yarın başlıyor

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ise bugün akşam saat 20:00'dan itibaren başlıyor. 81 ilde uygulanacak yasaklar kapsamında özel izinlerin dışında kimse sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkma yasağı ise pazar günü saat 10.00'da sona erecek.