Tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul'da hafta yeni bir rekorla kapandı

Borsa İstanbul'da gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak haftayı rekor seviyede kapattı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak rekor seviyeden kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan artarken; toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken; holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu.