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Tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul'da hafta yeni bir rekorla kapandı

Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak haftayı rekor seviyede kapattı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak rekor seviyeden kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan artarken; toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken; holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu.

Analistler,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin devam ettiğini ve BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini belirtti.

Gelecek hafta yurt içinde sektörel güven endeksleri, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın direnç, 1.300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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