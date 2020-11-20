Azerbaycan'dan Ermenistan'a savaşmaya giden Fransızlar için suç duyurusu

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Dağlık Karabağ'da Fransız vatandaşları tarafından işlenen savaş suçları için Fransa'nın adli makamlarına suç duyurusunda bulundu.

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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada; Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ topraklarında Ermeni asıllı ve Ermeni olmayan Fransız vatandaşları tarafından işlenen savaş suçlarının soruşturulması amacıyla Fransız yargı makamlarına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Fransız medyasınca da teyit edilen bilgilerimize göre, Fransız 'aşırı sağı' ile bağlantılı Ermeni asıllı olan ve olmayan Fransa vatandaşlarından oluşan çok sayıda paralı asker, Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan topraklarına savaşmaya gönderilmeden önce Erivan'a uğradı" denilen açıklamada, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinin Fransa Cumhuriyet Savcılığı ve Ulusal Terörle Mücadele Savcılıklarına soruşturma açılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma talebinin 'uluslararası ve bölgesel güvenliği büyük ölçüde tehdit eden bu teröristlerin eylemlerine son vermek için' yapıldığına ilişkin ifadelere yer verilen açıklamada, Azerbaycan yargı makamlarının uluslararası hukukun gerekliliği kapsamında Fransız makamlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduğuna işaret edildi.