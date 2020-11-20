İngiliz ekonomist Jim O'Neill: Türkiye'de reformlara piyasaların tepkisi pozitif olacaktır

Düşünce kuruluşu Chatham House'un Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye'nin küresel imalat merkezlerindeki dönüşümde avantajlı konuma sahip olduğunu, bazı reformların uygulaması halinde piyasalar tarafından pozitif karşılanacağını söyledi.

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Daha önce İngiltere'de Hazine Bakanlığı ve Goldman Sachs'ta Portföy Yönetimi Başkanlığı yapan düşünce kuruluşu Chatham House'un Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, soruları yanıtladı.

O'Neill, gelişmiş ekonomilerdeki para politikalarının gelecek dönemde gelişen ekonomileri destekleyeceğini belirterek, "Batı'da politika ortamı ve parasal politika, özellikle ABD Merkez Bankası FED'in ağustostan bu yana asimetrik şekilde yüksek enflasyonu hedeflemesi, bence gelişmekte olan ekonomiler için genel olarak destekleyici. Bu özellikle Türkiye gibi dış finansmana ihtiyaç duyan ülkeler için iyi olacaktır" ifadesini kullandı.

"Piyasaların tepkisi pozitif olacak" O'Neill, Türkiye'nin yeni reform dönemine girmesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, reformlar konusunda ciddi ise bu gerçekten bunların yapılması için çok iyi bir zaman. Bir az önce saydığım unsurlar nedeniyle. Eğer bir yatırımcı yüksek kazanç elde edeceği bir ülke arıyorsa ve burada ciddi reform uygulanıyorsa, bu normalde gelişen piyasaların borç piyasalarında yatırım yapmak için en iyi pozitif kombinasyondur. Umuyorum Türkiye'de yönetim reformlar konusunda ciddidir. Çünkü eğer ciddiyseniz, piyasaların tepkisi son derece pozitif olacaktır."

O'Neill, Türkiye'nin ilerleyen dönemde tasarruf oranlarını artırmak suretiyle oynaklığı yüksek olan sermaye akışlarına bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

"Türkiye imalatta çok güçlü konuma sahip"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel tedarik merkezlerinde olan değişimden Türkiye'nin de yararlanabileceğinin altını çizen O'Neill, şunları dile getirdi:

"Eğer Türkiye ciddiyse, imalattaki (küresel) kaymadan faydalanabilir. Hiç unutmuyorum, MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ülkelerini konu alan BBC programı için bir haftalığına Türkiye'ye gittiğimde, ünlü bir çamaşır makinesi üreticisini ziyaret ettik. Ne kadar iyi ve rekabetçi oldukları karşısında çok etkilendim. Türkiye, dünyanın birçok yerine, özellikle Avrupa'ya üretim yapmak için çok iyi pozisyonda. Prensipte, Türkiye bu anlamda çok güçlü bir konuma sahip."

"Küresel toparlanma W şeklinde olacak" Jim O'Neill, batı ekonomilerinde yeniden karantina uygulanmasının büyüme ivmesini etkileyeceğini, gelecek dönemde 'V' yerine 'W' şeklinde büyüme beklendiğini söyledi. Son dönemde hız kazanan Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı çalışmalarını da değerlendiren O'Neill, "İlerleyen günlerde, haftalarda aşı çalışmaları konusunda daha fazla olumlu haber alacağımızı düşünüyorum. Bu durum özellikle son dönemde zorluk çeken sektörlerde yatırımlar ve harcamalar açısından yardımcı olacak. 2021'de kesinlikle döngüsel büyüme göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın sosyal huzursuzluklara yol açabilir"

Öte yandan; salgın döneminde artan işsizliğin dünyanın pek çok farklı bölgesinde sosyal huzursuzluğa da yol açabileceğini söyleyen O'Neill, "Tüm bu gelişmelerin halen çok fazla sonucu var. Henüz bunları bilemiyoruz. Britanya perspektifinden bakacak olursak, bazı karamsarların düşündüğü kadar işsizliğin artmayacağını düşünüyorum. Fakat bunu şimdiden bilemeyiz. Eğer ben haklı çıkarsam her şey daha sakin olacaktır. Fakat eğer nüfusun yüzde 10’unun işsiz kalması gibi bir durum oluşursa, bunun çok hiç hoş olmayan sonuçları olur. Diğer ülkelerde de benzer olaylar (huzursuzluklar) olabilir" şeklinde konuştu.

"Çin bu yıl G20 içerisinde büyüyen tek ülke olacak"

Gelişen ekonomilerin Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasıyla yeniden büyüme ivmesi yakalayabileceğinin altını çizen O'Neill, "Aşı çalışmaları uygulanmaya başlandığında, bu ülkelerin insanları aşılandığında, çok güçlü büyüme göreceğiz. O zaman Brezilya, Rusya, Hindistan ve diğer ülkelerde daha V şeklinde toparlanma görmemiz olası" dedi.

Çin'in salgının etkilerini geride bırakmak konusunda büyük başarı sergilediğini belirten O'Neill, "Çin, G20 ülkeleri arasında bu yıl büyüme gösteren tek ülke olacak. 2021'in sonunda da 2019'dakine kıyasla ekonomisi yüzde 10 daha büyük olacak. G20'deki diğer ülkelerin ise ekonomileri (2021'de 2019'a kıyasla) daha küçük kalabilir" ifadesini kullandı.