Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (20 Kasım 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12.084'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 435.273'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 3019 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3019 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 367 bin 592'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887, ağır hasta sayısı ise 3990 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Salgının başladığı günden bu yana en fazla ölümün yaşandığı gün

Türkiye'de bugün, koronavirüsünün ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin'' ifadelerini kullandı.