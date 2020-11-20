İnegöl'den Azerbaycanlı ailelere mobilya desteği

Ermenistan'ın saldırısı sonrası evleri yıkılan Azerbaycanlı ailelere İnegöl'den yardım eli uzandı. Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği, saldırılarla evleri yıkılan ailelere 1 tır ev mobilyası gönderdi.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği, Ermenistan'ın saldırılarında evleri yıkılan ailelere 1 tır mobilya gönderdi.

İnegöl Belediyesi önünde düzenlenen programda, 1 tır dolusu mobilya toplandı.

Uğurlama töreninde bir konuşma yapan Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Faruk Toptaş, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Gence şehrinde evlerini kaybeden Azerbaycanlılar için mobilyalar hazırladıklarını ifade eden Toptaş, "Derneğimizin yönetim kurulu ve yardımseverlerimiz ile 'Şimdi Azerbaycan'a Gardaşlık Zamanı' diye bir kampanya başlattık. Ve yaklaşık bir ay gibi bir sürede tırımızı doldurduk. Bu akşam nasip olursa Tuzla Kızılay Şubesi aracılığı ile Azerbaycan’a uğurlayacağız” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise yardımlar için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gecenin bir vakti insanlar buraya toplandılar, 'Bir derdimiz var diyerek.' Azerbaycan’da yaşananlar hepimizi özdü ama Allah’a hamdolsun Türk kardeşlerimiz orada zafere ulaştılar. Rabb'im her zaman doğrunun yanındadır. Bizler de güzel insanlarız ve dayanışma içerisindeyiz. Burada kimin emeği varsa Allah razı olsun. İnşallah hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olması durumunda Türk milleti birlik ve beraberlik örneği sergiliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tır, dualarla Gence şehrine uğurlandı.