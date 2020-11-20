Çankırı'da apartmanın çatısında görenler gözlerine inanamadı! İtfaiye kurtardı

ÇANKIRI'da 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Çankırı merkez Buğday Pazarı Mahallesi Zerafet Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın çatısında bir köpek mahsur kaldı. Çatıya nasıl çıktığı bilinmeyen köpeği gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Belediye tarafından daha önce mühürlenen apartmana polis eşliğinde giren ekipler, köpeği çatıdan itfaiye merdiveni ile indirdi. Oldukça korktuğu görülen hayvan, tedavisi yapılmak üzere Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.