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Adıyaman'da Hıfzıssıhha Kurulu toplandı! 181 adres karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 181 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 181 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

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