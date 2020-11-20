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Samsun'da babasını alevlerin arasından çekip çıkartan evladın çabaları sonuçsuz kaldı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'daki bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki Mehmet Baş, alevler arasında kaldı. Oğlu canını hiçe sayıp eve daldı. Babasını çıkarmayı başaran adam çok geçmeden acı haberi aldı. Mehmet Baş, dumanların etkisiyle hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Baş’ın evinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine olay 112 acil servise bildirildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken Mehmet Baş’ın oğlu alevler içerisine girerek babasını baygın şekilde yangından kurtardı.

Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Baş, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Mehmet Baş’ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının nedeni: Soba

Yangın soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda yangının sobadan çıktığı tespit edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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