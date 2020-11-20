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Rüzgara kapılan Türk paraşütçü çareyi Lübnan sahiline inmekte buldu

İhlas Haber Ajansı

LÜBNAN'da sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Türk paraşütçü Mahmut Ertunç'un sahile indiğini görenler oraya akın etti. İngilizce konuşup derdini anlatmaya çalışan Ertunç'un rüzgara kapıldığı öğrenildi.

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Lübnan’da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

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