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İstanbullular dikkat! Toplu taşımada sefer saatleri değişti

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de devreye girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde ise değişiklik yapılmayacak.

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Bu akşamdan itibaren hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek.

Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak. Metro, fünikuler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek.

15 dakika aralıklarla devam edecek
Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00-20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

Hafta sonu tarifesi
Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 - 20.00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

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