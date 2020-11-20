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AK Partili Sabri Öztürk koronavirüse yakalandığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda tedavim evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi diliyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum." açıklamasını yaparak koronavirüse yakalandığını duyurdu. 

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