Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Bahçeli ve Çakıcı' yorumu: Belki de Cumhuriyet tarihinde bir ilktir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik hakaret ve tehdit içeren mektubuna destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması, yeraltı dünyasının faktörlerinin yanında olduğunu ifade etmesi belki de bizim Cumhuriyet tarihinde bir ilktir" dedi.

Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ı ve beraberindeki heyetleri ayrı ayrı kabul etti. İlk olarak Bozgeyik ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde ağırlayan Kılıçdaroğlu, görüşmede Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik mektubunu değerlendirdi.

Düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi ve farklı düşüncelere saygıyı savunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, siyasi partiler arasında çekişme, tartışma olabileceğini, hatta bu tartışmaların bazen oldukça sert zeminlerde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

"Cumhuriyet tarihinde bir ilktir"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Meşru bir siyasi partinin yeraltı dünyasını savunması, yeraltı dünyasının faktörlerinin yanında olduğunu ifade etmesi belki de bizim Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Dolayısıyla böylesine vahim bir tablo, aslında Türkiye'deki devlet yönetimindeki savrulmayı gösteriyor. Devletin iyi yönetilmediğini, savrulduğunu, belli grupların, belli odakların devleti yönlendirdiğini açıkça gösteriyor."

Kılıçdaroğlu, geçmişte bu duruma benzer bazı olaylarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ve büyük acıların yaşandığını hatırlatarak Türkiye'nin aynı sürecin içine tekrar sokulmak istenildiğini savundu.

"Bütün bu kışkırtmalara rağmen..."

İnsanların, sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının sağduyusuna güvendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün bu kışkırtmalara rağmen kararlılıkla demokrasiyi, insan haklarını savunmak, hak ihlallerine karşı çıkmak, haksızlığa uğrayanların yanında olmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız. Onların tahriklerine kapılmadan doğru bildiğimizi kararlılıkla, inançla ifade etmeliyiz" diye konuştu.

Çakıcı'nın tehdidi demokrasinin gelişmesini engellemeye dönük bir provokasyon.

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımını kınadıklarını belirterek, bu tehdidin Kılıçdaroğlu'nun şahsında Türkiye'deki tüm muhalefete yapıldığını ve demokrasinin gelişmesini engellemeye dönük bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için dayanışma içinde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Bozgeyik, Türkiye'de yargı reformunun gündeme geldiği bir dönemde tehdit içerikli bir mektubun kamuoyuna yansımasının gelecek dönemde toplumu daha fazla korkuya sevk edeceğini söyledi. Bu konuya yönelik yasal işlemlerin acilen yerine getirilmesini talep eden Bozgeyik, "Bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik, kendilerine bu konuda önümüzdeki dönemde de gelişecek saldırılara karşı dayanışma içerisinde olduğumuzu açıkladık" dedi.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ise Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Balık, Çakıcı'nın tehdit ve hakaret içeren paylaşımına karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirterek "Elbette bizler emek örgütüyüz. Siyasi parti değiliz, siyasi parti üyesi de değiliz ama bu ülkenin kurucu iradesi olan CHP'nin Genel Başkanı'na yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çoğulculuk ve çoğulcu demokrasiden yana olduklarını söyleyen Balık, ayrıca Kılıçdaroğlu'na, Meclis'te görüşmelere başlanan bütçeyle ilgili kamu çalışanlarının taleplerini ilettiklerini söyledi.