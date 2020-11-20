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Zonguldak'ta tamir ederken ölümden döndü! Tuvalete sığındı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde motosiklet tamir ederken alev alan motor aniden patladı. Patlamada tuvalete sığınan ustayı itfaiye ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Elmalı Caddesinde ferforje işleri yapan Nuri Temelkuran, motosiklet tamiri yaparken aracın motor kısmı aniden alev aldı. Alevlerin büyüdüğünü fark eden usta motorun patlayacağını anlayınca dükkandaki tuvalete sığındı. Alev alan motor büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamayı duyan vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle tuvalete mahsur kalan Nuri Temelkuran’ı itfaiye ekipleri kurtardı. Patlamanın ardından ayrıca bir kişi dumandan etkilendi.

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