Karabük'te 'amigurumi' yapmaya başladı siparişlere yetişemiyor! Fiyatı duyanları şaşırttı
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde mezun olduktan sonra atanamayan Adviye Kırık (34) oyuncak sanatı olan ‘Amigurumi’ sayesinde satış yaparak evine destek oluyor.
İlçeye bağlı Kalaycılar Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Adviye Kırık (34) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Öğretmen olabilmek için girdiği sınavlara rağmen atanamayan Kırık, hobi olarak dünyaya Japonların tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen amigurumi yapmaya başladı.
Hem bir eğitimci hem de anne olarak çocukları için kaliteli ipler kullanarak yaptığı oyuncakları sosyal medya hesabında paylaşan Kırık, farklı türde oyuncak için sipariş aldı.
Taleplerin artması üzerine kolları sıvayan Kırık, eltisinin yardımıyla hem sosyal olarak kendisini geliştiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.
Talep gelmeye başlayınca çalışmaya başladığını ifade eden Kırık, “Hoşuma gidiyordu. Çeşitli videolar izledim internetten. Baktım yapabiliyorum. Talep gelmeye başlayınca eltim de sağ olsun destek oldu. Bu şekilde yapmaya başladık. Çeşitli siparişler almaya başladık. İnternet üzerinden satış yapmaya başladık” diye konuştu.