Ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı aksi takdirde kur yine yukarı gider

Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 15'e çıkarması kararırını değerlendiren Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Ekonomiden önce sosyal ve siyasal alanda adımlar atılması gerekiyor. Hem de hiç zaman kaybetmeden. Aksi takdirde kur yine yukarı gider" uyarısında bulundu.

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Merkez Bankası'nın dün açıkladığı 475 baz puanlık artışın yankıları sürüyor. Piyasa beklentilerini karşılayan artışla birlikte dolar kuru 7 lira 50 lira seviyelerine geriledikten sonra bugün 7.60 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Bu kararın ardından ekonomi çevreleri çeşitli yorumlarla alınan faiz kararını değerlendirdi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi sitesinde "Merkez Bankası faizi artırınca ne oldu?" başlıklı yazısında yorumladı.

"28 Eylül'deki seviyelerdeyiz"

Gelinen noktanın 18 Eylül 2020’deki kur düzeyiyle aynı olduğuna dikkat çeken Eğilmez, "Ve hala yılbaşına göre yüzde 28 dolayında değer kaybını gösteriyor. Bu değer kaybı telafi edilebilmiş değil. Üstelik bu arada milyarlarca dolarlık rezerv de kuru tutma çabasıyla harcandı. Bu hatayı ‘rekabetçi kur’ adı altında haklı gösterme çabası da faiz artırılınca boşa çıkmış oldu." ifadelerine yer verdi.

"Ekonomiden önce sosyal ve siyasal alanda adımlar atılması gerekiyor. Hem de hiç zaman kaybetmeden"

Dolar kuru ve faizi düşürecek esas adımların atılması gerektiğine işaret eden Eğilmez, yazısını şöyle sürdürdü:

"Grafikte USD/TL kurunun pik yaptığı yıldızla gösterilen aşamada faizin artırılacağına, yeni düzenlemeler yapılacağına ilişkin açıklamalar gelmeye başladı ve kurdaki düşüş ilk kez o zaman ortaya çıktı. Faiz artırımı sonrasında da kur belirli bir noktada durağanlık kazandı. Bundan sonrası artık faizden öte bazı adımların atılmasına bağlı. Bu kadar büyük sorunları olan bir ekonomide faizi artırarak nihai çözüme varmak mümkün değil. Ekonomiden önce sosyal ve siyasal alanda adımlar atılması gerekiyor. Hem de hiç zaman kaybetmeden. Aksi takdirde kur yine yukarı gider ve TCMB yeniden geç likidite penceresini normal fonlama gibi kullanarak faizi dolaylı yoldan yükseltmeye başlamak zorunda kalır.

Bu çok pahalı deneyim bize bir kez daha gösterdi ki iyi yönetici kendi söylediğini yansıtanları değil, farklı görüşleri dile getirenleri dinlemelidir. Az hata yapmanın bilinen en basit kuralı budur. "