Market zincirinden akülü bisiklet aldı etiketi sökünce gerçek ortaya çıktı

Bu ürünün sadece ben almadım, Türkiye’nin her yerinden yüzlerce kişi aldı. Bir çıkartma ile kandırıldık. F5 ile F4 model arasında yaklaşık 600 liralık bir fiyat ve özellik farkı var. Hemen Tüketiciyi Koruma Derneği’ne başvurdum, durumu anlattım. Kendileri de bana dava açmamı söyledi. Bu işin peşini bırakmayacağım, dava açacağım. Milleti kandırmaları çok yanlış bir şey” dedi.