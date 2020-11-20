Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'faiz' açıklaması! Faiz sebeptir enflasyon netice

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın 475 puan faiz artırımının ardından ilk kez konuştu. Erdoğan, "Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırımı için "Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum" düşüncesini dile getirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Demokrasi ve özgürlüklerin çıtasını yükselteceğiz

- Bugün atacağımız tohumları, yarın meyvelerini toplayabilmek için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Salgın konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları atıyoruz.

- Salgının ikinci dalgasının dünyayı kasıp kavurduğu dönemde nispeten daha iyiyiz. Tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı ayakta tutuyoruz. Bu anlayış ile işçilerimizden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza kadar her kesime el uzattık.

- Hem salgın sorunlarını hem ekonomik sıkıntıları hep birlikte işbirliği ve dayanışma ile aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Hepimize görevler düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, diğer kamu kurumlarımız, özel sektörümüz bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacak.

- Demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hazırlıklar içindeyiz. 18 yıl boyunca bu ülkede yapılan her reformun altında bizim imzamız var. Anayasamızı demokrat ve özgürlükçü bir anlayış ile defalarca değiştirdik.

- Yeni anayasa ile kolları sıvadık ancak CHP'nin oyunbozanlığı sebebiyle netice alamadık. Karanlık mahfillerle başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı. Biz reformlara hiç ara vermedik.

- Burada sadece, son iki yılda hukukta ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz iki büyük atılımı örnek vermek istiyorum. Kapsamlı bir yargı reformu strateji belgesi hazırladık. Kapsamlı düzenlemelerle ülkemizi iş yapma kolaylığı endeksinde 190 ülke arasında 33'üncü sıraya çıkmasını sağladık.

Faiz yükseltme kararı acı ilaçlardan biri

- Yeni reformlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Yeni yargı paketleri ile ilgili hazırlıklar sürüyor, kısa sürede Meclis'e getireceğiz.

- Şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Faizlerin aşağı inmesini temin etmek hedefimizdir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, bunu böyle bilin.

- Yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Varlık barışı konusunda gerek yurt dışı gerek yurt içi yastık altı netiniz varsa bunları sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız ülkemiz için yeni bir ufuk sağlayacaktır.

- Salgın döneminde iş dünyasının çalışma biçimi ve alışkanlıklarında ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Fuar ve etkinliklerin online boyutu da değişimin işaretlerinden biridir. Anlaşmak, karar vermek yüz yüze gelmeden online mümkün hale gelmiştir.

- Salgın sonrasında da vakit ve maliyet avantajları olan bu yöntemin devam etmesi anlaşılıyor. Burada önemli bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Yüz yüze gelmeyen alıcı ile satıcı arasındaki güven ilişkisinin nasıl tesis edileceğidir.