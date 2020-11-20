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Kreşler kapatılıyor mu son haber geldi MEB duyurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şu an ara tatilde olan tüm eğitim öğretim kurumlarının tatil olduğu açıklanmıştı. Bugün ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Selçuk kreşlerin durumunu bugün görüşeceklerini ve olumlu haberler vereceklerini duyurdu. Gözler kreşler hakkında verilecek son kararda

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birçok anne babayı sevindirecek bir haber verdi ve kreşlerin durumu bugun yeniden görüşülecek dedi. Koronavirüs vakalarının artmasının ardından MEB'e bağlı anaokulu ve kreşlerin kapatılmasına karar verilmişti. Çalışan anne ve babalar ne yapacaklarını kara kara düşünürken bugün MEB'den umut verici haber geldi. Peki kreşler kapatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ailelerin merakla beklediği kreşlerin durumuyla ilgili olarak, "Bugün içinde olumlu bir haber yansıyacak diye düşünüyorum" yanıtını verdi. 

Selçuk'un açıklaması, şu şekilde; ''Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor.

''Kreşlerle ilgili bugün bir açıklama yapılacak''
Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz. Bugüne kadar yapılan sınavların tamamı geçerli. Kreşlerle ilgili bugün bir açıklama yapılacak.

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