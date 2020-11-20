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Bekir Pakdemirli: Üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen saat kısıtlamasına ilişkin konuştu. Üretim ve imalat tesislerinin saat sınırı olmadan açık kalabileceğini belirten Pakdemirli, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak" dedi.

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Bakan Pakdemirli, video konferans yöntemiyle bakanlığa bağlı bölge ve 81 ilin tarım ve orman müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Pakdemirli, bakanlık olarak, Covid-19 salgınının yaygın etkilerini en aza indirmek için sürecin başından beri tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Son yayımlanan genelgede tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren yeni tedbirlerin bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Gıda sektöründe; restoran ve pastane gibi yeme ­içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Bununla birlikte üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak, yani işlerini yürütebileceklerdir" diye konuştu.

'Tarımsal hasıla son 2 yılda yüzde 47 arttı'

2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılayı 277,5 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, son 2 yılda ise hasılanın toplamda yüzde 47 arttığını belirtti. Türkiye’de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini kaydeden Pakdemirli, bunun önüne geçmek için 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2’lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir" dedi.

'100’ün üzerinde yer altı barajını ülkeye kazandıracağız'

Bu yüzyılın stratejik sektörlerinden birinin su olduğunu ve bu nedenle bakanlık olarak 2021'i 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, son 18 yılda suya toplam 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2023 yılına kadar ise 100’ün üzerinde yer altı barajını ülkeye kazandıracaklarını kaydetti.

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