David Beckham Radamel Falcao'yu istiyor

MLS Ligi takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle satılmak istenen Radamel Falcao'yu transfer listesine yazdı.

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Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü form tutturamayan Radamel Falcao, ara transfer döneminde sarı kırmızılılarla yollarını ayırabilir.

Yönetim, yaşanılan mali problemler nedeniyle Falcao'ya "Uygun bir teklif gelmesi halinde seninle yollarımızı ayıracağız" demiş ve Kolombiyalı golcü bu mesaja olumlu yanıt vermişti.

Bununla beraber Falcao için yeni bir gelişme yaşandı. Bolavip'nin haberine göre MLS Ligi takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, transfer listesine Radamel Falcao'yu yazdı.

Diğer seçenek Hulk

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Hulk ile transfer görüşmelerine başlayan Inter Miami, Brezilyalı golcü ile anlaşılamaması halinde Falcao için resmi girişimlerine başlayacak.