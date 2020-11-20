Songül Ülkü kimdir kaç yaşında Songül Ülkü gençliği nasıldı?

Perihan Abla dizisinin Sevil'i Songül Ülkü Özcan Deniz hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. Özcan Deniz' benim çıplak fotoğraflarımı gönderdiler diyen Songül Ülkü'nün hayatı merak konusu oldu. Peki Songül Ülkü kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Bir televizyon programına katılan bir dönemin oyuncu ismi Songül Ülkü, yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. İzmirli bir iş adamı tarafından tecavüze uğradım diyen Songül Ülkü, Özcan Deniz'e çıplak fotoğraflarımı yolladılar diyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu olayın ardından Songül Ülkü merak konusu oldu.

Bir dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi Perihan Abla'nın oyuncusu Songül Ülkü, UçanKuş TV'ye konuk olarak katıldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Songül Ülkü, programda yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

Songül Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.

Songül Ülkü 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak usta oyuncular Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı Perihan Abla dizisiyle adını duyuran Songül Ülkü, bu dizide Sevil karakterini canlandırdı.

Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı.

Bir döneme damga vuran Songül Ülkü katıldığı canlı yayında usta oyuncu Perran Kutman’la ilgili iddialarda bulundu. Ülkü, birlikte çalıştıkları dönemde Kutman'ın kendisine çok kötü davrandığını iddia etmişti.