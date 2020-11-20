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Malatya'da 181 adet ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli

İhlas Haber Ajansı

MALATYA’da bir şahsın evinde 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı öğrenildi. Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyonda 3 adet altın sikke, 12 adet Bronz Çağ Dönemi’ne ait üzerinde mühür bulunan yüzük, 5 adet Bronz Çağ Dönemi’ne ait erkek yüzüğü, 36 adet Roma Dönemi’ne ait sikke, 36 adet Bizans Dönemi’ne ait sikke, 83 adet Ermenilere ait sikke, 4 adet Helenistik Dönem’e ait sikke ve 2 adet Gümüş Atina sikkesi olmak üzere toplamda 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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